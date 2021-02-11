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Второй день VI Всебелорусского народного собрания онлайн на ОНТ
Источник материала: ОНТ
12 февраля пройдет второй день Шестого Всебелорусского народного собрания в Минске. В народном форуме принимает участие Александр Лукашенко. Прямую трансляцию Всебелорусского народного собрания можно в хорошем качестве HD на
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12 февраля пройдет второй день Шестого Всебелорусского народного собрания в Минске. В народном форуме принимает участие Александр Лукашенко. Прямую трансляцию...
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