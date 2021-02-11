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Коллектив предприятия «Гомельстекло» присоединился к ВНС-2021

11.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коллектив предприятия «Гомельстекло» присоединился к ВНС-2021

Время послушать доклад Президента нашли и те, кто не приехал сегодня в Минск, а находится на рабочих местах. К просмотру, например, присоединился коллектив предприятия «Гомельстекло».

Из-за трансляции немного скорректировали график. Время не обеденное – чтобы не тормозить производственный процесс, в каждом цехе от работы освободили по одному-два человека. Мониторы установили в конференц-зале. Каждый – будь то руководитель или рабочий – отметил для себя что-то важное.

Коллектив – большой, на заводе работают около двух тысяч человек. Выпускают все виды стекла – от ламинированного до энергоэффективного. Мощности крупнейшего производства в Восточной Европе полностью загружены, чтобы обеспечить спрос покупателей в 15 странах. Безусловно, это результат модернизации. В переоснащение предприятия вложено свыше 300 миллионов евро.


 

 

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Теги: Минск
 
 
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Время послушать доклад Президента нашли и те, кто не приехал сегодня в Минск, а находится на рабочих местах. К просмотру, например, присоединился коллектив...
 
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