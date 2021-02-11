МАЗ планирует построить новый автобусный завод

Источник материала: ОНТ

МАЗ намерен построить новый автобусный завод. Об этом заявил во время VI Всебелорусского собрания генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.

По словам гендиректора, новый завод даст возможность удвоить производственные мощности, а также повысить технологичность производства автобусов 3-го и 4-го поколения. Окупится проект за четыре года после введения в эксплуатацию.

Фото: БЕЛТА

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