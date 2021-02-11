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В Беларуси собираются разработать государственную программу патриотического воспитания
Источник материала: ОНТ
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, заявил о возможности разработки и реализации государственной программы патриотического воспитания,
Он отметил, что события, происходившие в Беларуси в минувшем году, стали проверкой прочности Военной доктрины Беларуси и выявили факты снижения уровня патриотизма в обществе. Вовлечение Беларуси в мировую экономическую систему, открытые рынки и границы способствуют движению трудовых ресурсов, но также и внедрению деструктивных идей.
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил отметил, что в белорусской армии создана надёжная система патриотического воспитания.
Фото: БЕЛТА
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Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI...
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