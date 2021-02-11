В Беларуси собираются разработать государственную программу патриотического воспитания

Источник материала: ОНТ

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, заявил о возможности разработки и реализации государственной программы патриотического воспитания, передаёт БЕЛТА.

«Военное ведомство предлагает разработать государственную программу патриотического воспитания населения Беларуси. Она должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодежи. Цель – не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны», – сказал Павел Муравейко.

Он отметил, что события, происходившие в Беларуси в минувшем году, стали проверкой прочности Военной доктрины Беларуси и выявили факты снижения уровня патриотизма в обществе. Вовлечение Беларуси в мировую экономическую систему, открытые рынки и границы способствуют движению трудовых ресурсов, но также и внедрению деструктивных идей.

«Мы с вами становимся свидетелями того, как космополитические взгляды внедряются в сознание белорусов. Считая себя людьми мира, часть наших соотечественников готовы стать людьми без Родины, отказаться от ее защиты, уехать за рубеж и порвать связь с родной землей», – заявил Павел Муравейко.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил отметил, что в белорусской армии создана надёжная система патриотического воспитания.

«Армия, безусловно, дает обществу мощный патриотический заряд. Однако патриот врач, учитель, дипломат, журналист или работник IT-сферы в такой же степени значим и важен для своей страны, как и человек в погонах. Народное единство – ключевой фактор безопасности, благополучия и развития государства. Любые попытки деструктивных сил разделить армию и народ бесперспективны. Спокойствие Беларуси и мирный труд ее граждан всегда были и будут надежно защищены», – подчеркнул Павел Муравейко.

Фото: БЕЛТА

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