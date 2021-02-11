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Порывистый ветер, метель и снежные заносы на дорогах. Прогноз погоды на 12 февраля

11.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Порывистый ветер, метель и снежные заносы на дорогах. Прогноз погоды на 12 февраля

Текущая неделя уже ознаменовалась выходом двух южных циклонов, которые существенно прибавили снега, при этом удерживая мороз. В ближайшие дни очередной циклон по имени «Волкер» принесет вновь ненастную погоду. 

12 февраля погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, который смещается с территории Украины на Брянскую область. В результате будет пасмурно, ветрено и снежно. Наиболее сложная ситуация ожидается на востоке.  

В пятницу облачно. Во многих районах пройдет снег. По востоку временами сильный. На отдельных участках дорог гололедица. Влажность до 80 процентов. Ветер северный, северо-восточный порывистый, ночью по востоку, утром и днем на большей части территории сильный порывистый. Метель, на дорогах снежные заносы. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров ожидается от -13°C по юго-востоку до 17 градусов мороза по северу-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 6-8 градусов прохладнее. В середине дня – от 13 градусов ниже нуля по Брестской области до -16°C по Витебской. В столице ожидается 15 градусов мороза. К вечеру – от -13°C в западных регионах до -17°C по северо-востоку. 

В субботу – сложные погодные условия. Облачно, днем с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, метель; ночью и утром по юго-востоку пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы. Ветер северный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -13°C…-18°C, днем -7°C… -14°C, по юго-западу теплее – около 3-х градусов мороза. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. 

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Текущая неделя уже ознаменовалась выходом двух южных циклонов, которые существенно прибавили снега, при этом удерживая мороз. В ближайшие дни очередной циклон по...
 
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