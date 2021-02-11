Гороскоп на 14 февраля: как провести День Святого Валентина разным знакам зодиака

Источник материала: ОНТ

Пока за окном властвуют зимние морозы, внутри разгорается настоящее пламя, ведь близится День святого Валентина! Как провести самый романтичный день в году, чтобы звезды вам улыбнулись? Давайте у них и узнаем. Итак, как же провести 14 февраля разным знакам зодиака?

Козерог

Этот праздник полностью для вас. В этот день звезды дают вам еще больше уверенности и чувства комфорта. Ваши сюрпризы должны быть душевными, вложите частичку своего сердца: побалуйте себя и своих друзей вкусными угощениями, а любимого человека – шампанским и клубникой за просмотром романтического фильма. Если же вы пока свободны, то это идеальный момент, чтобы получше присмотреться к своим поклонникам – возможно, настоящая любовь уже совсем рядом с вами!

Водолей

Не распыляйтесь на мелкий флирт и определитесь наконец с выбором, отдайте свою энергию одному человеку, с которым видите свое будущее. Укрепите привязанность с человеком, с которым находитесь в отношениях – заявляйте о своих чувствах открыто. Ваша искренность не оставит никого равнодушным!

Рыбы

Пора отпустить прошлое и перестать ностальгировать по прошлым отношениям. Соберите фотографии своих бывших и отправьте их по почте на несуществующий адрес. Такое избавление от старых драм и обид откроет пространство для новых любовных историй.

Если вы привязаны к Рыбам, это идеальный вечер, чтобы объявить о своих чувствах!

Овен

Астрологи призывают вас сосредоточиться на своих потребностях. Возможно, именно 14 февраля вы захотите провести время со своими друзьями или наедине с собой. Помните, самые важные отношения – это отношения с самим собой. А ваша вторая половина должна любить и подчеркивать те ваши черты, которые вы сами в себе любите. Никогда не соглашайтесь на нечто меньшее, чем настоящая сказка!

Телец

В этот День святого Валентина Тельцы заслужили много любви и заботы. Несмотря на выходной, постарайтесь не увязнуть в рабочих проблемах и рутинных делах, отключите телефон и наслаждайтесь обществом любимого человека.

Близнецы

Звезды могут заставить вас погрузиться в прошлое, начать сожалеть о бывшем возлюбленном или даже пойти ва-банк и попробовать возобновить утраченные чувства. Либо ваш партнер может предаться воспоминаниям и захочет рассказать вам о первой любви. Поначалу это может вызвать отторжение, а после возможно сделает ваш вечер еще более интимным, хотя это будет и непросто, все же раскройте некоторые детали, которые сделают вечер более интимным.

Рак

Когда речь заходит о любви, вы всегда ставите партнера на первое место. Это не плохо, но лишь в том случае, если любимый человек отвечает вам взаимностью, а не воспринимает вашу заботу как должное. Попробуйте отпустить вожжи и в этот день отдайте инициативу по организации романтического вечера партнеру. Позвольте ему проявить себя и стать для вас героем!

Лев

Пришло время для громких признаний и планирования совместного будущего! В День влюбленных найдите правильные слова и выразите свои большие чувства. Звезды будто бы нарочно будут испытывать вас, мешая подобрать нужные фразы, но усилия того стоят! Просто говорите от чистого сердца.

Дева

Не планируйте в этот день грандиозный романтический праздник. Звезды советуют вам пораньше отправиться в постель. Ведь нет более приятного места, в котором хотелось бы оказаться, кроме как в объятиях того единственного.

Весы

Сектор отношений в вашей карте находится в активной фазе, а значит, вы наверняка ощущаете стремление выражать свои самые глубокие эмоции. Проведите всю ночь напролет за теплой задушевной беседой с любимым, а еще попробуйте подойти к поздравлению творчески – приготовьте домашнюю пиццу в форме сердца или сочините стихотворение.

Скорпион

В День святого Валентина вы будете готовы признать прошлые ошибки. Вы сможете извиниться перед бывшим партнером либо улучшить отношения с нынешним. Это отличный день, чтобы разжечь угасающее пламя.

Стрелец

14 февраля скромные Стрельцы могут проявить свою игривую и кокетливую сторону, устроить романтическую игру-квест для любимого или необычной забавный сюрприз. Но будьте чуткими и обязательно завершите игру приятным подарком. И тогда ваш романтический вечер станет незабываемым!





Фото: Pinterest

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