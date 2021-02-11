Врачи Института им. Склифосовского спасли пациентку со 100% поражением легких

Источник материала: ОНТ

Медикам московского НИИ имени Склифосовского удалось вылечить пациентку с поражением легких, равным 100%, сообщает информационное агентство «Interfax».

По имеющейся информации, женщина почти три недели находилась в реанимации, врачам удалось стабилизировать её состояние, после чего пациентку перевели в обычную палату. Наряду со стандартной в подобных случаях терапией она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации.

В общей сложности женщина провела в больнице два месяца и уже готовится к выписке.

Фото: rg.ru

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