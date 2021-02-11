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КГБ располагает информацией о готовящихся терактах в Беларуси – Тертель
Источник материала: ОНТ
КГБ Беларуси обладает информацией о намерениях совершить теракты на территории страны. Об этом сегодня заявил председатель КГБ Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании.
Как заявил председатель КГБ, участники этих групп совершали подрывы и поджоги госучреждений на территории Минской, Гродненской и Гомельской областей, уничтожали имущество силовиков и оборудовали тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска.
По словам Тертеля, акции планировались в отношении правоохранителей и должностных лиц органов власти. Он считает, что массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению их активности на начальном этапе.
Председатель КГБ обратился к этим лицам и их иностранным кураторам: «Мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений. Наши отцы и деды находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии никогда не отступим».
Фото: БЕЛТА
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КГБ Беларуси обладает информацией о намерениях совершить теракты на территории страны. Об этом сегодня заявил председатель КГБ Иван Тертель на Всебелорусском...
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