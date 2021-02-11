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Анжелика Никитина: в 2021 году мы запускаем новый цикл развития регионов через инвестиции
Источник материала: ОНТ
Держим руку на пульсе! Всебелорусское народное собрание продолжает работу. Впереди – несколько часов серьёзной дискуссии.
Заместитель министра экономики Беларуси Анжелика Никитина рассказала обозревателю ОНТ Анне Пыж о новых направлениях экономического развития страны.
Подробности – в видеоинформации.
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Держим руку на пульсе! Всебелорусское народное собрание продолжает работу. Впереди – несколько часов серьёзной дискуссии. Заместитель министра экономики...
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