Участники ВНС-2021 – о важнейших направлениях развития Беларуси

Источник материала: ОНТ

Чтобы обсудить важные темы, участники собрания даже не стали ожидать начала форума. Вдохновлённые идеями и предложениями, обменивались мнениями ещё в кулуарах.

О том, что сегодня волнует практически каждого, кому небезразлично будущее страны. Разговор об образовании подрастающего поколения, человеческом капитале, эффективных рабочих местах, развитии промышленного потенциала – по сути, о точках роста любой сферы нашей жизни.

Все участники понимают: эти два дня форума – только этап. Затем предстоит огромная работа – законодательным органам, парламенту, чиновниками и министрам, чтобы реализовывать всё предложенное.





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