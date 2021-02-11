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Участники ВНС-2021 – о важнейших направлениях развития Беларуси

11.02.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники ВНС-2021 – о важнейших направлениях развития Беларуси

Чтобы обсудить важные темы, участники собрания даже не стали ожидать начала форума. Вдохновлённые идеями и предложениями, обменивались мнениями ещё в кулуарах.

О том, что сегодня волнует практически каждого, кому небезразлично будущее страны. Разговор об образовании подрастающего поколения, человеческом капитале, эффективных рабочих местах, развитии промышленного потенциала – по сути, о точках роста любой сферы нашей жизни.

Все участники понимают: эти два дня форума – только этап. Затем предстоит огромная работа – законодательным органам, парламенту, чиновниками и министрам, чтобы реализовывать всё предложенное.


 

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Чтобы обсудить важные темы, участники собрания даже не стали ожидать начала форума. Вдохновлённые идеями и предложениями, обменивались мнениями ещё в кулуарах. О...
 
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