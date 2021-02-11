Макей: Беларусь должна и дальше придерживаться многовекторной внешней политики

Источник материала: ОНТ

Министр иностранных дел Владимир Макей на VI Всебелорусском народном собрании заявил, что Беларусь должна и дальше придерживаться многовекторной внешней политики.

Министр отметил непростые условия, в которых сейчас развивается мир. При этом многие белорусские достижения – это результат многовекторной политики Беларуси.

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА

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