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В Минске возможны кратковременные ограничения движения на дорогах
Источник материала: ОНТ
В столице из-за проведения VI Всебелорусского народного собрания возможны некоторые ограничения движения на улицах. Об этом
Сотрудники ГАИ занимаются обеспечением безопасности делегатов и контролируют дорожную обстановку. В столице возможны кратковременные ограничения на дорогах, в том числе и по причине непростых погодных условий.
Фото: БЕЛТА
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В столице из-за проведения VI Всебелорусского народного собрания возможны некоторые ограничения движения на улицах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на сообщение...
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