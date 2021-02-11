В Минске возможны кратковременные ограничения движения на дорогах

Источник материала: ОНТ

В столице из-за проведения VI Всебелорусского народного собрания возможны некоторые ограничения движения на улицах. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на сообщение ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ занимаются обеспечением безопасности делегатов и контролируют дорожную обстановку. В столице возможны кратковременные ограничения на дорогах, в том числе и по причине непростых погодных условий.

Фото: БЕЛТА





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