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Террористы коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» ведут подготовку боевиков для работы в России
Источник материала: ОНТ
По информации источников в правоохранительных органах Российской Федерации, инструкторы запрещенной коалиции исламистских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят боевиков для организации террористических актов в российских городах,
Собеседник информагентства рассказал, что правоохранителями была получена информация о намерении главарей террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» мобилизовать своих сторонников для совершение преступлений в различных городах России во время проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», «Аджнад аль-Кавказ» и других структурных подразделений «Хайят Тахрир аш-Шам» ведётся подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», – рассказал собеседник агентства.
Коалиция исламских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана 28 января 2017 года, возглавляется боевиками «Джебхат ан-Нусры» и насчитывает до 20 тысяч последователей.
Фото: realtribune.ru
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По информации источников в правоохранительных органах Российской Федерации, инструкторы запрещенной коалиции исламистских группировок «Хайят Тахрир аш-Шам»...
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