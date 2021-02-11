ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Беларусбанк» предупреждает о недоступности системы «Интернет-банкинг» ночью и утром 12 февраля

11.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Некоторые сервисы и услуги «Беларусбанка» будут недоступны в период с 00:00 до 6:00 12 февраля в связи с проведением технологических работ.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В указанное время будет отсутствовать доступ к системе «Интернет-банкинг». Возможны кратковременные задержки в работе сервисов и предоставлении услуг в каналах дистанционного банковского обслуживания (М-банкинг, инфокиоски, SMS-банкинг): по вкладным счетам физических лиц и переводам Western Union; по кредитам физических лиц.

Вместе с тем, как проинформировали в пресс-центре Белорусской железной дороги, в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) на официальном сайте перевозчика временно закроют возможность оплаты электронных билетов через интернет-банкинг «Беларусбанка».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые сервисы и услуги «Беларусбанка» будут недоступны в период с 00:00 до 6:00 12 февраля в связи с проведением технологических работ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Ни белорусские, ни российские власти не хотят признавать внутренних причин протестов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by