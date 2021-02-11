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Герасименя – Лукашенко: Полгода назад вы проиграли, но не нашли смелости признать это

11.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Олимпийская чемпионка Александра Герасименя обратилась с открытым письмом к правителю Беларуси.

Герасименя – Лукашенко: Полгода назад вы проиграли, но не нашли смелости признать это

Фото: SOS BY

— 9 февраля исполнилось полгода с момента президентских выборов в Беларуси, которые вы, гражданин Лукашенко, проиграли, но не нашли в себе силы и смелости признать поражение и уйти с достоинством, как это принято в спорте, — написала Александра Герасименя.

Автор письма напоминает о том, через что прошли белорусы за эти шесть месяцев: брутальные разгоны мирных протестов, пытки на Окрестина, убийства демонстрантов, выезды силовиков и их помощников во дворы, закончившиеся гибелью Романа Бондаренко.

— 20 лет своей жизни я отдала, выступая за сборную и защищая честь своей страны. 20 лет честной, напряженной и очень сложной борьбы, борьбы с собой, с соперниками, с болью и разочарованиями, борьбы подобной марафону, со своими взлетами и падениями. Спорт научил меня уважать соперников, права конкурентов, быть милосердным к слабейшим и никогда не сдаваться в своей борьбе, — рассказала в письме спортсменка.  

По ее словам, последние полгода «наш белорусский народ превозмогает свой марафон — марафон борьбы с насилием, пытками, унижениями и смертями»:

— И мне как никогда больно смотреть на то, как за проявление своей гражданской позиции людей лишают права голоса, свободы, а иногда и жизни. И самое главное, что у всего этого общенационального кошмара есть название — это вы, Александр Лукашенко.

Герасименя напомнила, что ценой правления Лукашенко стала эмиграция из страны профессионалов:

— О каком будущем могут мечтать белорусы, когда за два десятилетия из страны уехали сотни тысяч человек?

Страну покинули самые лучшие, талантливые и смелые, потому что они не смогли смириться с вашим хамством, жестокостью и беспринципностью.

Говоря о Всебелорусском собрании, олимпийская чемпионка назвала его делегатов «заложниками системы, начальства, ситуации».

— Я очень надеюсь, что на собрании, организованном вами под угрозами увольнения и давления, белорусский народ услышит от вас самые долгожданные для него слова — «я ухожу». Это будет лучшее, что вы смогли бы сделать для Беларуси.

 
 
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Олимпийская чемпионка обратилась с открытым письмом к правителю Беларуси.
 
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