«Хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду». Блогеров Кабанова и Петрухина удалили из суда над ними же

Сергей Петрухин и Александр Кабанов — известные блогеры и активисты. Они обращали внимание на местные проблемы, публиковали ролики на Ютубе, пытались баллотироваться в депутаты. Обоих задержали еще летом.





Блогерам предъявили обвинение по ч. 1 ст. ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также их обвиняют в оскорблении представителя власти, а Сергея Петрухина еще и в оскорблении судьи.





Блогерам грозит до 3 лет колонии.





Несмотря на то, что суд проходит в Могилеве, люди пришли поддержать блогеров. Из Минска приехали бывший и теперешний лидеры ОГП Анатолий Лебедько и Николай Козлов.





Но вот так сюрприз! Открытое заседание оказалось по факту закрытым. Прямо на лестнице встали двое милиционеров, которые объявили людям, что в зал суда их не пустят.





«Там достаточное количество народу, зал заполнен», — сообщили милиционеры.





«Нашей Нивы» удалось-таки попасть на процесс. Никого из местной независимой прессы или друзей блогеров не пустили. В итоге, корреспондентуудалось-таки попасть на процесс. Никого из местной независимой прессы или друзей блогеров не пустили.





Маленький зал суда заполнили студентами, которых рассадили через одного. Петрухин и Кабанов в клетке, возле нее 4 (!) милиционера в бронежилетах. И это притом что заседание проходит в полуподвальном этаже. Еще несколько милиционеров дежурят снаружи у дверей, а выходы на лестницу заперты на замки!





Петрухин в бодром настроении, говорит студентам:





«Вы смотрите, детки, смотрите. Вам еще в этой системе придется работать — но надеюсь, что и нет».





По ходу процесса судья щедро выносила предупреждения Петрухину, отклоняя все его ходатайства. В том числе -- о том, чтобы процесс шел на белорусском языке.





Ходатайство, конечно, не удовлетворили.



«Дзякуй. Расія ў Магілёве ўжо», — сказал Петрухин, за что получил еще одно замечание от судьи.

«Суд делает вам официальное предупреждение, комментарии свои высказывать не надо. Повторное нарушение порядка заседание — и вы будете удалены», — сообщила ему судья Кравченко.

После этого неугомонный Петрухин заявил еще одно ходатайство: попросил предъявить ему служебное удостоверение судьи.

Ответ судьи ожидаемый: ходатайство к делу приобщили, но не удовлетворили.

«Хочу сделать заявление. Происходящее нарушает мои законные интересы. Прошу, чтобы люди, сидящие в зале и не имеющие никакого отношения ко мне или Кабанову, вышли и уступили места нашим близким и прессе. Или найдите большой зал, или можно даже клуб или ДК.

Если вы откажетесь — я просто буду молчать и ничего не говорить, протестуя таким образом», — сказал Петрухин.

Александр Кабанов поддержал ходатайство и добавил: «Объявлен год народного единства, а над нами и нашими родственниками продолжаются издевательства. Если это не остановится, я не буду плясать под вашу дудку. Удаляйте меня из зала и хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду».

Прокурор заявила, что все законно, мол, люди в зале ничего не нарушают, все остальное связано с эпидемиологической обстановкой.

«Вы профнепригодный человек, вам не места в прокуратуре».

Прокурор снова попросила сделать замечание Петрухину. Судья сделала, и ходатайство его отклонила.

Тогда слово взял Кабанов: «Проводите заседание без нас. Соберите лучше тройку. А мы просим конвой увести нас в камеру — будет социальное дистанцирование».

Судья Кравченко отказала в удовлетворении ходатайства.

«Зачем вы нас провоцируете? Хотите, чтобы мы начали нарушать порядок и вы нас удалили?» — спросил Кабанов.

Удалить его из зала суда попросил и Петрухин. Ответ: ходатайство не удовлетворено.

«Садитесь», — сказала судья

Кабанов и Петрухин продолжили стоять.

«Пусть нас судит тройка», — сказал Петрухин.

«Займите свои места!» — сказала судья.

«Удалите нас из зала суда!» — ответили обвиняемые.

«Или давайте сделаем перерыв, мы посоветуемся с адвокатами», — предложил Петрухин.

Судья после этого удалила Петрухина.

«Ребята, подписывайтесь на «Народный репортер!» — крикнул он студентам на прощание.

А судье сказал: «Дай вам бог здоровьечка. Не забудем»

«Еще ходатайства?» — спросила судья Кравченко.

«Удалите меня, — сказал Кабанов. — Дело политически мотивировано, вы не имеете права держать нас под арестом и судить. Прошу еще раз: удалите меня отсюда. Не имеет никакого значения, здесь я или нет. Зачем мне здесь находиться? Приехали родственники — их сюда не пустили, журналисты приехали — их не пустили, а нагнали детей. Что вы им показываете? Браво! Удалите меня с этого концерта!»

Прокурор наконец поддержала это ходатайство — но судья отказала. Кабанова оставили в зале суда.

«Еще ходатайства?»

«Прошу удалить меня из зала суда! — повторил Кабанов. — Буду заявлять, пока меня не удалят»»

Суд постановил удалить Кабанова. Но не как удовлетворение ходатайства, а удалить за нарушение порядка судебного заседания.

На этом всё закончилось. Продолжение — в 9.30 16 февраля.

