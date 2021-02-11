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Судья удалила обвиняемых блогеров Кабанова и Петрухина из зала суда
Источник материала: Навiны
Обвиняемые брестские блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин были удалены из зала суда. Такое решение приняла судья Ольга Кравченко.
Дело в отношении блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина 11 февраля
Петрухина и Кабанова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи.
На процесс не пустили журналистов и соратников подсудимых. Милиционеры сказали, что зал занят и свободных мест нет. На процесс смог попасть журналист «Нашай Нівы» Влад Шведович. По окончании заседания он рассказал, что зал был заполнен студентами.
В своем
Кабанов назвал дело политически мотивированным и тоже просил удалить его из процесса.
«Не имеет никакого значения, здесь я или нет, — говорил обвиняемый. — Зачем мне здесь находиться? Приехали родственники — их сюда не пустили, журналисты приехали — их не пустили, а нагнали детей. Что вы им показываете? Браво!»
Судья сначала удалила Петрухина, а затем и Кабанова. Обоих — за нарушение порядка проведения судебного заседания.
Два с половиной часа первого дня процесса суд рассматривал ходатайства подсудимых. Они выразили недоверие судье и представителю государственного обвинения, а также требовали, чтобы дело рассматривалось на белорусском языке. Ходатайства не были удовлетворены.
Поддержать блогеров в Могилев приехали в том числе руководитель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и бывший лидер ОГП Анатолий Лебедько.
«Дело сфабриковано, поэтому на него не пускают журналистов и представителей общественности, — сказал журналистам Николай Козлов. — Будем обращаться в международные правозащитные организации, чтобы была соответствующая реакция».
Следующее судебное заседание назначено на 16 февраля.
Фото Алеся Асипцова
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Обвиняемые брестские блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин были удалены из зала суда. Такое решение приняла судья Ольга Кравченко.
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