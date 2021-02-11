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Глава КГБ: Наши предшественники находили предателей через десятилетия, где бы они ни находились, и мы от этой линии никогда не отступим

11.02.2021 20:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Напомню, что наши предшественники, отцы и деды, находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии никогда не отступим», — заявил председатель КГБ Иван Тертель на VI Всебелорусском народном собрании.

Глава КГБ: Наши предшественники находили предателей через десятилетия, где бы они ни находились, и мы от этой линии никогда не отступим

«Белорусские правоохранительные органы и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан. Уверен, что те, фамилии которых известны, но по понятным причинам мною не назывались, сейчас внимательно нас слушают. Хотел бы предупредить их и иностранных кураторов, что мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение», — подчеркнул Тертель.

«Запятнав себя преступлениями, загнанные в угол, отбросив всякие моральные принципы, отдельные из них переступают красные линии, переходя к методам откровенного террора, — сказал руководитель КГБ. — Кое-кто думает, что ему удастся вновь всколыхнуть страну, пролив кровь тех самых простых людей, интересами которых они прикрываются. Пример — деятельность террористических групп Автуховича и Олиневича. Их участниками совершены подрывы и поджоги объектов государственных учреждений на территории Минской, Гродненской и Гомельской областей. Уничтожено имущество сотрудников силовых структур. Оборудованы тайники с оружием и взрывными устройствами в районе Минска. Осуществлялось формирование террористических ячеек фактически по территории всей страны. Планировались акции т.н. прямого действия в отношении правоохранителей и должностных лиц органов власти и управления».

«Массовых жертв удалось избежать только благодаря пресечению их активности на начальном этапе. По данным комитета, вышеуказанными группами дело не ограничивается. Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. Они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы, в т.ч. по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования нам известны», — заявил Тертель.

 
Теги: Минск
 
 
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«Напомню, что наши предшественники, отцы и деды, находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии...
 
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