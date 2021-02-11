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Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой

11.02.2021 20:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой

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  • 11.02.2021, 20:12
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Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой
Фото: Reuters

Байден также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что новая администрация США «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Президент попросил тщательно проверить, на что власти тратились в рамках этого проекта.

Байден также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. По его словам, такое решение было необоснованным.

Режим чрезвычайной ситуации был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года: тем самым он перераспределил средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены. Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.

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Байден также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.
 
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