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Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой
Источник материала: Хартия'97
Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой
Байден также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.
Президент США Джо Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Об этом говорится на
В заявлении говорится, что новая администрация США «не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе». Президент попросил тщательно проверить, на что власти тратились в рамках этого проекта.
Байден также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации. По его словам, такое решение было необоснованным.
Режим чрезвычайной ситуации был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года: тем самым он перераспределил средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены. Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году.
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Байден также остановил действующий на границе с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.
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