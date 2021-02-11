Михаил Захаров высказался о поражении от российских резервистов

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею прокомментировал поражение от российских резервистов на турнире в Казахстане (2:4). Его слова приводит hockey.by .



Фото: hockey.by

— Сложный матч. Не сказал бы, что у олимпийской сборной России хоккеисты высокого уровня. Но ребята показали хорошее катание. Мощно играли, в тело, дожимали нас. К большому сожалению, у них хоккеисты выступают в КХЛ, а у нас таких всего пара человек. Остальные играют в белорусском чемпионате, где уже нет напряга, восьмерка определена. Никто выше не поднимется, никто не опустится. Это плохо. Нет борьбы, ничего не происходит. Поэтому ребятам не хватает такого тонуса. Когда нужно через «не могу» играть. На каждый матч настраиваться.

— Если сравнить два матча, какой вам больше понравился по рисунку игры?

— Про рисунок здесь очень сложно говорить. Сегодня в третьем периоде у нас пять хороших моментов было. Два раза «в ноль» вышли, у Стефановича была хорошая возможность. Мы не забили, к сожалению. Если бы счет стал 4:3, может, зацепились бы. Удалялись очень много.

— Дебютный матч Колосова за сборную, 53 броска по его воротам.

— Колосов молодец. Но я бы не сказал, что и у Тэйлора в моментах с пропущенными голами были серьезные ошибки. То, что мы вытворяли в первый день… Позволяли по пустым воротам бросать, они забивали все голы без помех. А сегодня россияне с помехами забрасывали, мы им мешали. Вратарская линия, конечно, настораживает. Посмотрим на сборах. Есть еще Шостак, Кульбаков.

— Брикун?

— И Брикун. Есть вратари.

— Завтра настроены на победу?

— Посмотрим их состав, да. Но и сегодня могли выиграть… Такие голы пропустили, кроме четвертого. Высоковато поднимались. Третий гол — сами себе создали. От ноги заскочила, такое засчитывают.

— Во втором матче подряд две быстрые шайбы забрасываем, отыгрываем. Но потом что-то не получается…

— Есть такой момент. Когда россияне забрасывали третью, шайба должна была выйти из зоны. Игрок должен находиться на полборта, а Мартынов зачем-то убежал. Убежал, потому что мало играет. Если бы больше играл, он бы не убежал. Когда ты в первом звене, столько у тебя моментов, надо внимательнее играть. Надо добавлять.

— Как главный тренер, поставьте точку в вопросе: кто забил первый гол — Дроздов или Геращенко?

— Не посмотрел пока. Меня больше интересует, почему мы проигрываем. Будем разбирать моменты с пропущенными шайбами. А кто забил, не так важно. Надо было выиграть — вот главное, — отметил Захаров.