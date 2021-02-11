Разговорчики в сети: «Самым обсуждаемым событием собрания стал кашель Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о заявлениях, прозвучавших в первый день ВНС. Плюс – реакция Байнета.

11 февраля в Минске стартовал съезд сторонников Александра Лукашенко. Собрали реакцию Байнета на прозвучавшие во Дворце Республики заявления.





Сергей Наумчик , журналист, экс-депутат Верховного Совета: «Калі вызначыць сутнасьць сказанага Лукашэнкам на «усенародным сходзе» — гэта халуйства перад Крамлём. Як і раней — настальгія па савецкай імпэрыі, нянавісьць да Незалежнасьці, нянавісьць да нацыянальных каштоўнасьцяў (найперш да беларускай мовы), нянавісьць да дэмакратыі.

Але падманваюцца тыя, хто кажа, што Лукашэнка «завяў» — стары воўк яшчэ мае капцюры і клыкі, і ў яго захаваліся інстынкты байца; я бачу таго ж Лукашэнку, якога бачыў у 1993-94. Але змагацца ён будзе толькі за ўладу. У Беларусі пры ім няма ніякай будучыні». (…)

У выпадку, калі ў Канстытуцыю будуць унесеныя заяўленыя зьмены (скасаваньне нэўтралітэту з адначасным далучэньнем да сыстэмы калектыўнай бясьпекі), гэта цяпер ужо канстытуцыйна замацуе вайсковую залежнасьць Беларусі ад Масквы.

І «паміраць за Расею» беларускіх грамадзянаў абавяжа ўжо Канстытуцыя. Такога ў гісторыі Беларусі яшчэ не было».





Петр Кузнецов , основатель «Сильных новостей», делится предварительными выводами из услышанного: «Первое. У власти отсутствует концептуальное понимание глубины политического кризиса и возможных путей его решения.

Фактической стратегией является стремление максимально затянуть время в надежде на удачное стечение обстоятельств — протесты рассосутся, с Путиным договоримся, на Западе политики сменятся...

Тактическим обеспечением этой, с позволения сказать, «стратегии», являются чисто имитационные политические ходы: косметические изменения в Конституции, перераспределение полномочий без распределения власти, а лучше всего — вообще просто разговоры об этом.

Второе. Никаких планов развития, идей и стимулов у властей нет. Вся повестка заточена под сохранение личной власти правителя. Вертикаль настраивается максимально на военный лад, а настойчивые повторения мантр про предательство, «монолит» и «выстоим» демонстрирует далеко не абсолютную уверенность.

Что говорит как о глубоком внутреннем кризисе, но так же и о том, что система настраивает и себя, и страну на то, что в этом состоянии мы можем пребывать неограниченное время. Пока или осел, или падишах не помрет.

Но это их видение, настройки и установки. Как сказано в самом начале, происходящее на этих «собраниях» очень редко трансформируется в реальность».





Алексей Янукевич , зампредседателя Партии БНФ: «Расейскі плян транзыту ўлады ў Беларусі — дамагчыся ад Аляксандра Лукашэнкі перадачы часткі паўнамоцтваў рэгіянальным уладам ды палітычным партыям.

Але каб абавязкова працягвалася татальная зачыстка беларускага грамадзтва — незалежных блёгераў, вольных СМІ, мясцовых чатаў ды супольнасьцяў, дэмакратычных палітычных да грамадзкіх арганізацыяў.

Калі падзеі будуць разьвівацца па такім сцэнары, Крэмль разьлічвае выкарыстоўваць вядомыя мэханізмы заахвочваньня ды апрацоўкі беларускіх мясцовых кіраўнікоў, каб паступова пераключаць іх на наўпроставае кіраваньне з Масквы. А прарасейскія палітычныя партыі мусяць адпрацоўваць тую ж схему на нацыянальным узроўні.

Перакананы, ніякай перадачы паўнамоцтваў ад Лукашэнкі Расея не дачакаецца. Але — будзе й надалей дапамагаць і фінансава, і інфармацыйна, і палітычна. Бо русіфікацыя, барацьба з нацыянальнай сымболікай, прывязка беларускага войскага (ды й іншых беларускіх дзяржаўных інстытутаў) да Масквы, разбурэньне беларускай грамадзянскай супольнасьці — гэта першасныя і найбольш важныя інтарэсы Крамля ў Беларусі».

Как Лукашенко подлил «единства» в огонь