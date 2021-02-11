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На ВНС анонсировали госпрограмму патриотического воспитания

11.02.2021 21:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси может появиться государственная программа патриотического воспитания населения. Такое предложение выдвинул заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко на VI Всебелорусском народном собрании.

На ВНС анонсировали госпрограмму патриотического воспитания
Павел Муравейко. Фото: minpolit.com

Муравейко уточнил, что цель программы «не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны».

«Армия, безусловно, дает обществу мощный патриотический заряд. Однако патриот врач, учитель, дипломат, журналист или работник ИТ-сферы в такой же степени значим и важен для своей страны, как и человек в погонах, — подчеркнул он.

 
 
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В Беларуси может появиться государственная программа патриотического воспитания населения.
 
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