ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские хоккеисты уступили резерву сборной России. Сборная Беларуси на последнем месте турнира в Казахстане

11.02.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй матч на турнире в Казахстане. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили резерву сборной России — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).

Уже после первого периода белорусы уступали 0:2, но к середине второго смогли сравнять счет в матче за счет шайб Ивана Дроздова и Игоря Мартынова. После этого россияне вновь прибавили и довели дело до победы, пишет sport.tut.by

Таким образом, Беларусь заняла последнее место на турнире.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею проиграла и второй матч на турнире в Казахстане. На этот раз подопечные Михаила Захарова уступили резерву сборной России — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1).
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко по-прежнему не хочет «отдавать любимую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by