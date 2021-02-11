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Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

11.02.2021 21:45 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

  • 11.02.2021, 21:37
Россия выплатит Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади
Алексей Навальный

Российский оппозиционер получит от РФ 8500 тысяч евро.

Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации политику Алексею Навальному, назначенной из-за задержания оппозиционера на акции на Болотной площади в 2012 году. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе министерства. Таким образом, Россия выплатит политику компенсацию.

«ЕСПЧ отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав)», — объяснили в Минюсте причины отказа от обжалования.

Там отметили, что представили в ЕСПЧ позицию, по которой в действиях уполномоченных органов не было «политической мотивированности». «В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств-членов Совета Европы», — добавили в Минюсте.

ЕСПЧ вынес решение 10 ноября прошлого года. В пользу еще одного участника акции Вадима Гунько суд взыскал с России 7,5 тыс. евро.

ЕСПЧ посчитал, что в отношении Навального было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний. Судьи также нашли нарушение статьи 3, в которой говорится о запрете пыток.

В Москве на Болотной площади 6 мая 2012 года прошел «Марш миллионов», силовики на нем задержали несколько сотен человек.

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