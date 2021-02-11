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Как в Минске автомобилисты «приветствовали» участников «тараканьей сходки»
Источник материала: Хартия'97
Как в Минске автомобилисты «приветствовали» участников «тараканьей сходки»
Видеофакт.
11 февраля в Минске прошел первый день шабаша, на котором выступал Таракан. Со всей страны было свезено более 2 тысяч «пленных».
Вечером их на автобусах увезли из Дворца Республики на концерт во Дворец спорта. Автомобилисты «приветствовали» участников «тараканьей сходки»: они массово сигналили, увидев колонну. В такие минуты «пленные» могли понять, что они меньшинство в белорусском обществе.
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