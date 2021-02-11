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Как участников собрания «провожали» на концерт: сигналы авто и флаги у дорог
11.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Cреди участников локальных акций протеста есть задержанные.
Начавшиеся утром локальные акции протеста
Так автомобилисты «провожали» колонну автобусов с делегатами собрания на концерт:
Атмосфера вечерних улиц:
Марш в Лебяжьем:
Приветы из Гродно:
Есть сообщения о задержанных:
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Среди участников локальных акций протеста есть задержанные.
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