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Александр Невзоров. Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невзоров встретил Мединского в буфете и спросил «Кто пустил этого козла?» Мединский занимал пост министра культуры с мая 2012-го по январь 2020 года.

Журналист Александр Невзоров рассказал о встрече с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиром Мединским в буфете некоего крупного музея. Фрагмент выступления Невзорова доступен на его YouTube-канале.Журналист пояснил, что однажды в музее прогулял выставку и сразу «срулил» в буфет. «Там мы встретились. Я смотрю, стоит дирекция музея, стоит Мединский. Я с присущей мне абсолютной тактичностью говорю: "Кто пустил сюда этого козла?"» — добавил он.Невзоров не уточнил, когда именно произошла встреча, но отметил, что в то время Мединский занимал пост министра культуры. «Он как-то сразу так одряб, его от меня заслонили, меня как-то подотпихнули в сторону», — продолжил он.Ранее в феврале Невзоров, комментируя выход нового фильма «Зоя», выразил мнение, что Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская была «фанатиком, исполняющим преступный приказ», и в ее действиях «не было никакой заслуги». После этого Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило Генпрокуратуру проверить заявления журналиста, поскольку они могут иметь признаки реабилитации нацизма.На это Невзоров заявил, что действия РВИО — «прекрасная иллюстрация того, что свою идеологию они могут только навязывать: силой, статьями и запугиванием». «Я ни каяться, ни извиняться не буду», — добавил он.Владимир Мединский занимал пост министра культуры с мая 2012-го по январь 2020 года.