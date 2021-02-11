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Экспертный контроль: европейские специалисты посетили БелАЭС

11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусскую атомную электростанцию в Островце посетили эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности, передает телеканал «МИР 24».

Девять специалистов прибыли из Австрии, Германии, Бельгии и Литвы. Для них открыли все площадки, которые они хотели оценить. По итогам двухдневной работы подготовят предварительный отчет. Для более детального исследования специалисты приедут в конце весны.

«Все запрошенные нами документы были предоставлены. Мы получили ответы на те вопросы, которые нас интересовали. Доступ на все объекты, которые мы запрашивали, был открыт. Белорусская сторона выступила дружелюбно», – отметил генеральный директор центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийппана.

«Европейская команда приезжала смотреть, каким образом у нас выполняется национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Насколько в нем учтены и как реализуются те рекомендации, которые европейские эксперты дали нам два с половиной года назад», – отметил консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

Беларусь проводила стресс-тесты по методологии Евросоюза. Станцию проверили на надежность в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф. Оценили риски, связанные с человеческим фактором. Сейчас на БелАЭС завершается опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. После этого его начнут вводить в коммерческое использование.



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Девять специалистов прибыли из Австрии, Германии, Бельгии и Литвы. Для них открыли все площадки, которые они хотели оценить.
 
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