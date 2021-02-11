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Экспертный контроль: европейские специалисты посетили БелАЭС
11.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскую атомную электростанцию в Островце посетили эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности, передает телеканал «МИР 24».
Девять специалистов прибыли из Австрии, Германии, Бельгии и Литвы. Для них открыли все площадки, которые они хотели оценить. По итогам двухдневной работы подготовят предварительный отчет. Для более детального исследования специалисты приедут в конце весны.
«Европейская команда приезжала смотреть, каким образом у нас выполняется национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Насколько в нем учтены и как реализуются те рекомендации, которые европейские эксперты дали нам два с половиной года назад», – отметил консультант Госатомнадзора Олег Соболев.
Беларусь проводила стресс-тесты по методологии Евросоюза. Станцию проверили на надежность в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф. Оценили риски, связанные с человеческим фактором. Сейчас на БелАЭС завершается опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. После этого его начнут вводить в коммерческое использование.
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Девять специалистов прибыли из Австрии, Германии, Бельгии и Литвы. Для них открыли все площадки, которые они хотели оценить.
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