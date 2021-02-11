«Вас больше, вы победили». Канопацкая заявила, что на выборах не было альтернативы Лукашенко

Экс-кандидат в президенты опубликовала в инстаграм-аккаунте свою речь на ВНС во Дворце Республики, которое не показали в прямом эфире на госканалах.





«Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты. Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать слетом победителей. Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили. Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я, и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе. Однако нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств. В первую очередь — юридических и физических лиц российской юрисдикции. Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов», — заявила Канопацкая.

Она предложила поручить правительству создать межведомственную комиссию по оценке и анализу ситуации, а также определению размера экономических потерь, понесенных нашей страной от указанных действий.

«При отказе от компенсаций рекомендовать президенту отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции», — уточнила политик.

Ее второе предложение к властям — сделать шаги по реальному единению, а не размежеванию общества. Она добавила, что признание бело-красно-белого флага экстремистским к народному единению точно не приведет.

Также Канопацкая попросила рекомендовать органам, осуществляющим следствие и надзор, до принятия необходимого закона об амнистии, изменить меру пресечения гражданам, «находящимся сегодня под следствием за участие в событиях гражданского противостоянии лета-осени 2020 года», на не связанную с содержанием под стражей.

Политик обратила внимание и «на существующую проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти».

«При таких обстоятельствах не разумно и не своевременно принимать изменения в основной закон нашей страны — Конституцию Республики Беларусь. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которых будет обеспечено широкое гражданское представительство», — заключила Канопацкая.