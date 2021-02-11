Госдепартамент США призвал белорусские власти начать инклюзивный диалог с народом и освободить всех несправедливо задержанных

Начать инклюзивный диалог с народом, освободить всех несправедливо задержанных и незаконно заключенных в тюрьму призвал белорусские власти пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.



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«Мы поддерживаем белорусский народ, который требует своих прав для своей страны и своего будущего», — подчеркнул Прайс.

«Мы по-прежнему поражены исключительной стойкостью и мужеством белорусского народа. Несмотря на непрекращающиеся репрессии, он продолжает требовать свободы и демократии», — отметил представитель Госдепартамента. По его словам, белорусский народ вдохновил мир, особенно женщины, ненасильственно выступая за право иметь голос в определении судьбы своей страны.

Прайс заявил, что США и в дальнейшем будут солидарны с белорусским народом и «всеми, кто сталкивается с ужасающей жестокостью при реализации демократических свобод».

Ранее американское посольство в Минске заявило, что открывшееся 11 февраля Всебелорусское народное собрание «не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране».