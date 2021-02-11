ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдепартамент США призвал белорусские власти начать инклюзивный диалог с народом и освободить всех несправедливо задержанных

11.02.2021 22:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Начать инклюзивный диалог с народом, освободить всех несправедливо задержанных и незаконно заключенных в тюрьму призвал белорусские власти пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Госдепартамент США призвал белорусские власти начать инклюзивный диалог с народом и освободить всех несправедливо задержанных
Источник: скриншот трансляции с brightcove.net

«Мы поддерживаем белорусский народ, который требует своих прав для своей страны и своего будущего», — подчеркнул Прайс.

«Мы по-прежнему поражены исключительной стойкостью и мужеством белорусского народа. Несмотря на непрекращающиеся репрессии, он продолжает требовать свободы и демократии», — отметил представитель Госдепартамента. По его словам, белорусский народ вдохновил мир, особенно женщины, ненасильственно выступая за право иметь голос в определении судьбы своей страны.

Прайс заявил, что США и в дальнейшем будут солидарны с белорусским народом и «всеми, кто сталкивается с ужасающей жестокостью при реализации демократических свобод».

Ранее американское посольство в Минске заявило, что открывшееся 11 февраля Всебелорусское народное собрание «не является инклюзивной площадкой, подлинно представляющей мнения белорусского общества, и поэтому оно не способствует разрешению текущего политического кризиса в стране».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начать инклюзивный диалог с народом, освободить всех несправедливо задержанных и незаконно заключенных в тюрьму призвал белорусские власти пресс-секретарь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экспертный контроль: европейские специалисты посетили БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by