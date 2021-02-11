Источник материала: Хартия'97

Белорусские диаспоры провели яркие акции солидарности 11.02.2021, 23:35

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Акции прошли в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

По всей Беларуси прошли акции протеста против режима Лукашенко. Белорусы проводили акции не только на родине, но и за рубежом.

Белорусы вышли на акции солидарности с земляками в Киеве, Санкт-Петербурге и Москве.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода» .





















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