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Белорусские диаспоры провели яркие акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Белорусские диаспоры провели яркие акции солидарности
Акции прошли в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.
По всей Беларуси прошли акции протеста против режима Лукашенко. Белорусы проводили акции не только на родине, но и за рубежом.
Белорусы вышли на акции солидарности с земляками в Киеве, Санкт-Петербурге и Москве.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Акции прошли в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.
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