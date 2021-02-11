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В регионах Беларуси прошли акции протеста
Источник материала: Хартия'97
В регионах Беларуси прошли акции протеста
Белорусы намерены протестовать до окончательной победы.
В регионах Беларуси продолжаются вечерние акции протеста.
На фото и видео Пружаны, Полоцк, Гродно, Фаниполь, Дзержинск, Кричев и Светлогорск.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Белорусы намерены протестовать до окончательной победы.
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