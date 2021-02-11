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Нефтедобывающие страны потеряют из-за зеленой энергетики $9 трлн к 2040 году

12.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нефтедобывающие страны потеряют из-за зеленой энергетики $9 трлн к 2040 году

  • 11.02.2021, 23:00
  • 2,889
Нефтедобывающие страны потеряют из-за зеленой энергетики трлн к 2040 году

Такой прогноз дает британский аналитический центр Carbon Tracker.

Нефтегазодобывающие страны могут потерять к 2040 году по меньшей мере 9 трлн долларов при переходе мировой экономики к зеленой энергетике. С таким прогнозом выступил в четверг британский аналитический центр Carbon Tracker в отношении 40 стран, доходы которых напрямую зависят от углеводородов, передает finanz.ru.

Подобные потери, по оценке авторов доклада, произойдут вследствие глобальной декарбонизации энергоснабжения и усилий по борьбе с климатическими изменениями, которые позволят через два десятилетия ограничить повышение глобальной температуры на 1,65 градуса Цельсия. При этом спрос на нефть и газ снизится и цены на углеводороды будут ниже, чем прогнозируют в настоящее время специалисты.

Это сильно ударит по доходам ряда стран, которые в значительной степени зависят от продажи нефти. Это касается прежде всего Ирака и Экваториальной Гвинеи (80%). Еще у семи государств, включая Саудовскую Аравию, этот показатель превышает 60%. Россия может недосчитаться к 2040 году, по расчетам аналитиков, 47% доходов.

При подобном сценарии неотложной задачей становится «диверсификация государственных доходов и национальной экономики», говорится в докладе. С этой целью необходимо увеличивать инвестиции в образование и улучшение качества управления и климата для бизнеса. Капитал, который не инвестируется в нефть и газ, можно использовать для финансирования отраслей, способствующих переходу к зеленой энергетике, отмечается в документе аналитического центра.

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Такой прогноз дает британский аналитический центр Carbon Tracker.
 
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