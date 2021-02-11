﻿ Белорусские хоккеисты проиграли резерву сборной России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские хоккеисты проиграли резерву сборной России

12.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Белорусские хоккеисты проиграли резерву сборной России

10
  • 11.02.2021, 22:49
  • 4,446
Белорусские хоккеисты проиграли резерву сборной России
Фото: hockey.by

Белорусы заняли последнее место на турнире в Казахстане.

Уже после первого периода белорусы уступали 0:2, но к середине второго смогли сравнять счет в матче за счет шайб Ивана Дроздова и Игоря Мартынова. После этого россияне вновь прибавили и довели дело до победы, передает tut.by.

Беларусь: Колосов (Тэйлор); Мицкевич — Геращенко, Мартынов — Паре (А) — Когалев; Дерябин — Антонов (К), Стефанович — Ковыршин (А) — Дроздов; Ногачев — Крыскин, Лопачук — Дрозд — Парфеевец; Боголейша — Парфенюк, Жук — Пинчук — Алистров; Суворов.

Россия: Коновалов (Аликин); Мироманов — Мищенко, Полунин — Каменев (К) — Порядин (А); Брынцев (А) — Семенов, Бикмуллин — Шашков — Хайруллин; Камало.

Таким образом, Беларусь заняла последнее место на турнире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы заняли последнее место на турнире в Казахстане.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленый Луг вышел на марш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by