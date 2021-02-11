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Германия примет пострадавших от режима Лукашенко белорусов

12.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Германия примет пострадавших от режима Лукашенко белорусов

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  • 11.02.2021, 22:30
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Германия примет пострадавших от режима Лукашенко белорусов

ФРГ планирует принять у себя до 50 жертв режима и членов их семей.

Германия планирует принять у себя до 50 жертв режима Александра Лукашенко и членов их семей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, об этом говорится в ответе федерального министерства внутренних дел на запрос депутата от "зеленых" Мануэля Саррацина. Договоренности о приеме преследуемых белорусским режимом людей были достигнуты с МИД Германии.

Отмечается, что 50 человек и их семьи - не формальный верхний предел, и каждый случай будет проверяться индивидуально.

По мнению Саррацина, хорошо, что Германия может стать убежищем для людей из Беларуси, которых преследуют по политическим мотивам, и их семей.

"Однако ограничение в 50 человек может не соответствовать масштабам репрессий. Если окажется, что больше людей нуждаются в защите, я ожидаю, что федеральное правительство немедленно изменит это число", - подчеркнул он.

Прием политических беженцев является частью "Плана действий для белорусского гражданского общества" федерального правительства Германии. Благодаря ему преследуемые члены оппозиции и люди, оказавшиеся в условиях чрезвычайной гуманитарной ситуации, могут получить визу по облегченной процедуре, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем видеоподкастов на выходных.

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