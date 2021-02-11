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Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе
Источник материала: Хартия'97
Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе
Дмитрий Салогуб получит подарок.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Салогуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе.
"В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, — пишет Рафал Тшасковский в
Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражен не только мэр столицы Польши.
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Дмитрий Салогуб получит подарок.
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