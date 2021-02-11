Источник материала: Хартия'97

Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе 2 11.02.2021, 22:15

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Фото Дмитрия из Instagram

Дмитрий Салогуб получит подарок.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Салогуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе.

"В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, — пишет Рафал Тшасковский в Facebook . —Теперь он сам сможет преодолевать дальнейшие маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы".

Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражен не только мэр столицы Польши.

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