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Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе

12.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе

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  • 11.02.2021, 22:15
  • 7,038
Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе
Фото Дмитрия из Instagram

Дмитрий Салогуб получит подарок.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Салогуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе.

"В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, — пишет Рафал Тшасковский в Facebook. —Теперь он сам сможет преодолевать дальнейшие маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы".

Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражен не только мэр столицы Польши.

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