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«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира. Это ее шестой трофей за семь месяцев
Источник материала: Tut.by
Мюнхенская «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре.
В финале мюнхенцы одолели мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0. Гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Дэвис, Павар, Алаба, Коман (Дуглас Коста, 74), Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Люка Эрнандес, Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).
«Тигрес»: Гусман, Рейес, Сальседо, Родригес (Киньонес, 80), Писарро, Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.
За последние семь месяцев «Бавария» победила в шести турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
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Мюнхенская «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре.
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