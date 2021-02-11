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«Бавария» выиграла клубный чемпионат мира. Это ее шестой трофей за семь месяцев

12.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мюнхенская «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре.


Reuters

В финале мюнхенцы одолели мексиканский «Тигрес» со счетом 1:0. Гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Дэвис, Павар, Алаба, Коман (Дуглас Коста, 74), Киммих, Сане (Мусиала, 73), Гнабри (Толиссо, 64), Люка Эрнандес, Левандовски (Шупо-Мотинг, 73).

«Тигрес»: Гусман, Рейес, Сальседо, Родригес (Киньонес, 80), Писарро, Дуэньяс, Акино, Рафаэл Кариока, Киньонес, Гонсалес, Жиньяк.

За последние семь месяцев «Бавария» победила в шести турнирах: чемпионате, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

 
 
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Мюнхенская «Бавария» выиграла клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре.
 
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