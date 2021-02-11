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В ЕС объяснили, какое письмо послали Лукашенко

12.02.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В ЕС объяснили, какое письмо послали Лукашенко
Александр Лукашенко
В ЕС отреагировали на слова Александра Лукашенко, заявившего, что он получил от "ВОЗ, Унтер ден Ляйнен" (по всей видимости, имелась в виду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Ред.) письмо, в котором его назвали "президентом Республики Беларусь". Как пояснил DW в четверг, 11 февраля, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, послание было датировано 9 июня 2020 года - то есть направлено оно было еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми.

"Александру Лукашенко 9 июня 2020 года было направлено от председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета (Шарля Мишеля. - Ред.) письмо, в котором сообщалось о переносе саммита "Восточного партнерства" (ВП) с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого он (Лукашенко. - Ред.) был приглашен на видеоконференцию лидеров, посвященную "Восточному партнерству", в тот же день", - отметил Стано. Он добавил, что аналогичные письма были направлены также пяти другим лидерам стран ВП.

"После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности", - подчеркнул представитель внешнеполитической службы. Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко "не было направлено ни одного письма".

Лукашенко: пишут одно, а на Западе говорят о другом


Белорусский правитель, вступая 11 февраля, на Всебелорусском народном собрании заявил, что недавно министр иностранных дел Владимир Макей передал ему послание "от некоторых западных деятелей". "Меня что удивило: "Президенту Республики Беларусь, его превосходительству А. Г. Лукашенко". Слушайте, пишут одно, а на Западе говорят о другом", - сказал Лукашенко, умолчав при этом о дате письма.

"Я так читаю и думаю: а где ж правда? Ну хотя бы написали "экс-президенту", "бывшему" - или вообще белорусскому народу адресовали. Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - добавил он.
 
 
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Представитель внешнеполитической службы ЕС сообщил DW, что письмо, в котором Лукашенко назвали президентом Беларуси, было направлено ему еще до выборов 9 августа 2020...
 
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