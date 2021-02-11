Источник материала: UDF



Александр Лукашенко

Лукашенко: пишут одно, а на Западе говорят о другом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ЕС объяснили, какое письмо послали Лукашенко Представитель внешнеполитической службы ЕС сообщил DW, что письмо, в котором Лукашенко назвали президентом Беларуси, было направлено ему еще до выборов 9 августа 2020...

В ЕС отреагировали на слова Александра Лукашенко, заявившего, что он получил от "ВОЗ, Унтер ден Ляйнен" (по всей видимости, имелась в виду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Ред.) письмо, в котором его назвали "президентом Республики Беларусь". Как пояснил DW в четверг, 11 февраля, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, послание было датировано 9 июня 2020 года - то есть направлено оно было еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми."Александру Лукашенко 9 июня 2020 года было направлено от председателя Европейской комиссии и председателя Евросовета (Шарля Мишеля. - Ред.) письмо, в котором сообщалось о переносе саммита "Восточного партнерства" (ВП) с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Вместо этого он (Лукашенко. - Ред.) был приглашен на видеоконференцию лидеров, посвященную "Восточному партнерству", в тот же день", - отметил Стано. Он добавил, что аналогичные письма были направлены также пяти другим лидерам стран ВП."После президентских выборов 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ЕС считает, что господину Лукашенко не хватает демократической легитимности", - подчеркнул представитель внешнеполитической службы. Петер Стано также пояснил, что, начиная с указанной даты, Лукашенко "не было направлено ни одного письма".Белорусский правитель, вступая 11 февраля, на Всебелорусском народном собрании заявил, что недавно министр иностранных дел Владимир Макей передал ему послание "от некоторых западных деятелей". "Меня что удивило: "Президенту Республики Беларусь, его превосходительству А. Г. Лукашенко". Слушайте, пишут одно, а на Западе говорят о другом", - сказал Лукашенко, умолчав при этом о дате письма."Я так читаю и думаю: а где ж правда? Ну хотя бы написали "экс-президенту", "бывшему" - или вообще белорусскому народу адресовали. Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - добавил он.