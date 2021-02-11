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США навсегда отказались признавать Крым российским и отменять санкции

12.02.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США навсегда отказались признавать Крым российским и отменять санкции
Фото: Алан Булкаты / РИА Новости
Новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине, и признавать Крым территорией РФ. Об этом заявил представитель американской миссии при ООН Родни Хантер, передает ТАСС.

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», — подчеркнул он.

Он также обвинил Москву в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещал продолжать поддерживать Киев. «США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны», — добавил Хантер.

Ранее в январе посол США в России Джон Салливан рассказал об отказе ослаблять санкции против Москвы из-за Крыма. По его словам, проблема, связанная с действиями на Украине, остается приоритетной для администрации США.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.
 
 
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Обвинили Москву в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещали продолжать поддерживать Киев.
 
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