Источник материала: UDF



Фото: Алан Булкаты / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США навсегда отказались признавать Крым российским и отменять санкции Обвинили Москву в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещали продолжать поддерживать Киев.

Новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введенные из-за событий на Украине, и признавать Крым территорией РФ. Об этом заявил представитель американской миссии при ООН Родни Хантер, передает ТАСС.«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», — подчеркнул он.Он также обвинил Москву в том, что ее вооруженные силы якобы присутствуют на Украине, и пообещал продолжать поддерживать Киев. «США намерены и впредь поддерживать украинских партнеров в их усилиях по восстановлению территориальной целостности страны», — добавил Хантер.Ранее в январе посол США в России Джон Салливан рассказал об отказе ослаблять санкции против Москвы из-за Крыма. По его словам, проблема, связанная с действиями на Украине, остается приоритетной для администрации США.Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.