Лукашенко придется рассказать Путину о деталях конституционной реформы взамен на кредит

Источник материала: UDF



Кадр: Беларусь-1

«Кредит будет использован как дополнительный рычаг давления на Лукашенко»







Фото: dw.com

«Он может быть использован как дополнительный рычаг давления на Лукашенко с тем, чтобы он все-таки провел конституционную реформу и транзит власти», – сказал Казакевич.



«Я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания», – заявил Лукашенко.



«Мы пока даже не видим, как ВНС будет избираться, какие у него будут реальные полномочия. Пока со стороны Лукашенко – это забрасывание пробных шаров», – полагает Казакевич.



«Откажутся ли власти от того, что указы и декреты президента имеют большую юридическую силу, чем закон? И не важно, кто его будет издавать – парламент или ВНС. Второй принципиальный момент: у кого будет контроль за формированием правительства? Сейчас Лукашенко фактически сам всех назначает. Поэтому если мы говорим про позицию Москвы, то ее будут интересовать эти моменты, а не то, придадут ли ВНС статус конституционного органа или нет», – считает Казакевич.



«Так или иначе будет стоять вопрос о подписании карт по углублению интеграции»

Фото: svaboda.org

«Эта единственная страна, в которой он имеет популярность под 60%. Такой психологических нюанс может сказаться на решении Кремля о выделении кредита. Тем более что белорусская экономика прикрепилась к российской, давно перешла порог критической зависимости», – сказал Романчук.



«И так или иначе будет стоять вопрос о формализации отношений в виде подписания дорожных карт по углублению интеграции. Россия может дать три миллиарда долларов, но не за раз, а по частям и взамен на выгодные для себя шаги руководства Беларуси», – отметил Романчук.



«Тогда в Беларуси средняя зарплата упадет до примерно 400 долларов, пенсии – 150 долларов и меньше. Экономика будет падать на 5-7% ВВП. Многие инвестиционный программы будут заморожены, вряд ли власти обойдутся без включения печатного станка», – считает Романчук.



«Не получив кредит, Лукашенко ужесточит риторику по отношению к России, вновь начнет говорить о равенстве условий. Его сторонники окончательно поймут, что дело не в провокациях Запада и демонстрациях внутри страны, а в самой системе управления», – полагает Романчук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко придется рассказать Путину о деталях конституционной реформы взамен на кредит Что потребует Кремль взамен на 3 миллиарда долларов?