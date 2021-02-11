|
Лукашенко придется рассказать Путину о деталях конституционной реформы взамен на кредит
Источник материала: UDF
Кадр: Беларусь-1
UDF.BY поинтересовался у экспертов: что попросит Москва взамен на финансовую поддержку?
«Кредит будет использован как дополнительный рычаг давления на Лукашенко»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что Россия может использовать кредит в политических целях.
Фото: dw.com
«Он может быть использован как дополнительный рычаг давления на Лукашенко с тем, чтобы он все-таки провел конституционную реформу и транзит власти», – сказал Казакевич.
В четверг 11 февраля Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что новый проект Конституции будет доработан в течении года, «а в начале следующего года — вынесен на референдум».
При этом, по мнению руководителя страны, Беларусь должна оставаться президентской республикой, а Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.
«Я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания», – заявил Лукашенко.
Устроит ли такой вариант Москву? Казакевич считает, что «все будет упираться в детали».
«Мы пока даже не видим, как ВНС будет избираться, какие у него будут реальные полномочия. Пока со стороны Лукашенко – это забрасывание пробных шаров», – полагает Казакевич.
Он обратил внимание на несколько принципиальных моментов. По действующей Конституции исполнительная власть и часть законодательной власти принадлежит президенту.
«Откажутся ли власти от того, что указы и декреты президента имеют большую юридическую силу, чем закон? И не важно, кто его будет издавать – парламент или ВНС. Второй принципиальный момент: у кого будет контроль за формированием правительства? Сейчас Лукашенко фактически сам всех назначает. Поэтому если мы говорим про позицию Москвы, то ее будут интересовать эти моменты, а не то, придадут ли ВНС статус конституционного органа или нет», – считает Казакевич.
И, конечно, Лукашенко может попытаться вновь затягивать время, забыть об обещанном.
«Так или иначе будет стоять вопрос о подписании карт по углублению интеграции»
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что «Путин известен щедростью по отношению к Беларуси».
Фото: svaboda.org
«Эта единственная страна, в которой он имеет популярность под 60%. Такой психологических нюанс может сказаться на решении Кремля о выделении кредита. Тем более что белорусская экономика прикрепилась к российской, давно перешла порог критической зависимости», – сказал Романчук.
По его мнению, взамен Россия захочет получить большой контроль над транзитными потоками и отраслями белорусской экономики.
«И так или иначе будет стоять вопрос о формализации отношений в виде подписания дорожных карт по углублению интеграции. Россия может дать три миллиарда долларов, но не за раз, а по частям и взамен на выгодные для себя шаги руководства Беларуси», – отметил Романчук.
А что если Россия не даст кредит?
«Тогда в Беларуси средняя зарплата упадет до примерно 400 долларов, пенсии – 150 долларов и меньше. Экономика будет падать на 5-7% ВВП. Многие инвестиционный программы будут заморожены, вряд ли власти обойдутся без включения печатного станка», – считает Романчук.
Возможны и серьезные политические последствия.
«Не получив кредит, Лукашенко ужесточит риторику по отношению к России, вновь начнет говорить о равенстве условий. Его сторонники окончательно поймут, что дело не в провокациях Запада и демонстрациях внутри страны, а в самой системе управления», – полагает Романчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что потребует Кремль взамен на 3 миллиарда долларов?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)