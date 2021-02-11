ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЭС в Островце - угроза для ЕС. Почему Европарламент против проекта?

12.02.2021 06:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

БелАЭС в Островце - угроза для ЕС. Почему Европарламент против проекта?
БелАЭС в Островце
В Европарламенте Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце считают источником угрозы для Евросоюза. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании Европарламента в четверг, 11 февраля. За нее проголосовали 642 евродепутата, против были 29 парламентариев, еще 21 - воздержался, сообщает корреспондент DW.

БелАЭС - угроза для безопасности и здоровья в ЕС


"Европарламент с обеспокоенностью отмечает, что электростанцию строят как геополитический проект Беларуси и России, и что ее строительство и будущая эксплуатация являются источником возможной угрозы для безопасности, здоровья и защиты окружающей среды в странах-членах ЕС", - говорится в резолюции, автором которой является румынский евродепутат Кристиан-Сильвиу Бушой из фракции Европейской народной партии (ЕНП).

В Европарламенте также обеспокоены "поспешным" введением БелАЭС в эксплуатацию. По мнению евродепутатов, станция "не соответствует лучшим международным стандартам защиты окружающей среды и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ". Напомним, что власти Беларуси настаивают на том, что АЭС соответствует международным стандартам. В Европарламенте же считают, что Беларусь "избирательно" подходит к стандартам МАГАТЭ и ЕС.

В резолюции уточняется, что БелАЭС находится лишь в 50 километрах от Вильнюса, а также близко расположена к другим странам ЕС - Польше, Латвии и Эстонии. Кроме того, проект реализуется, несмотря на протесты граждан Беларуси и белорусских неправительственных организаций, добавляют евродепутаты. Также резолюция напоминает об инцидентах в конце 2020 года - взрывах четырех трансформаторов и повреждении системы охлаждения, а также восьми известных инцидентах во время строительства АЭС.

Как оценивают БелАЭС европейские эксперты


Принятие резолюции прошло на фоне миссии экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии на БелАЭС. Она состоялась 9-10 февраля. Эксперты представляют несколько стран ЕС и Украину. Они должны были проверить выполнение основных рекомендаций по улучшению безопасности БелАЭС, подготовленных ENSREG в 2018 году по итогам стресс-теста электростанции в Островце. Эта миссия должна была пройти еще в декабре 2020 года, но она не состоялась, потому что представители Беларуси не приняли участие в подготовительной видеоконференции . Результаты миссии должны быть опубликованы в начале марта.

В резолюции Европарламента приветствуют эту миссию и подчеркивают, что все вопросы безопасности должны быть решены перед началом коммерческой эксплуатации БелАЭС, запланированной на март. Евродепутаты сожалеют о таком "поспешном" запуске и призывают Еврокомиссию добиться от властей Беларуси отложить этот старт до того момента, "пока все рекомендации ЕС по итогам стресс-теста не будут целиком выполнены, все необходимые усовершенствования безопасности не будут готовы, а белорусское общество и соседние страны не будут надлежащим образом проинформированы о принятых мерах".

В Европарламенте напомнили о том, что страны Балтии, чьи энергосистемы работают синхронно с Беларусью и Россией, остановили коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси. DW ранее объясняла, как это работает. В резолюции же отмечают, что электричество из Беларуси до сих пор может попадать на рынок стран Балтии через российские сети. Из-за этого Европарламент призвал Еврокомиссию разработать и предложить меры, которые бы не допустили попадания электроэнергии с БелАЭС в Латвию, Литву и Эстонию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европарламент принял резолюцию по БелАЭС. В документе атомную электростанцию в Островце называют источником опасности для ЕС. Евродепутаты считают, что БелАЭС не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нефтедобывающие страны потеряют из-за зеленой энергетики $9 трлн к 2040 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by