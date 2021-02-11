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Белорусские мужчины на День святого Валентина тратят больше женщин
Источник материала: UDF
Команда Picodi.com узнала, что беларусы и беларуски хотят получить на Валентинов день, сколько денег готовы потратить на подарки и угадают ли желания своих вторых половинок и поделилась новым исследованием с Thinktanks.by.
День св. Валентина пользуется большой популярностью в Беларуси: 84% опрошенных беларусов указали, что отмечают этот праздник. Что интересно, преподнести подарок своей второй половинке собираются 86% анкетированных, что на 2% больше отмечающих торжество. Видимо, несмотря на свои взгляды, они считают, что всё равно необходимо в этот день вручить подарок.
Что беларусы и беларуски планируют подарить друг другу?
Мужчины чаще всего отмечали варианты, такие как ужин в ресторане (25%) и цветы (21%). В свою очередь женщины чаще всего в подарок покупают валентинку (13%) и билет в кино или на концерт (12%).
Также в ходе исследования Picodi был задан вопрос, какие подарки жители Беларуси ожидают получить от своих вторых половинок. Для женщин самыми желанными оказались: цветы, нижнее бельё и парфюм. Мужчины же хотели бы провести романтический вечер в ресторане, получить доставку еды или деньги.
Самыми неудачными подарками женщины считают алкоголь, спортинвентарь, мягкую игрушку, настольные игры и книгу. Мужчины в свою очередь не обрадуются мягкой игрушке (18%), еде с доставкой (17%) и нижнему белью (17%).
14 февраля в других странах
Помимо этого мы рассмотрели финансовую сторону праздника. В среднем беларусы тратят на подарки в День св. Валентина 92 рубля, при этом мужчины тратят больше женщин (109 руб. против 80 рублей).
Среди жителей государств, в которых проводился опрос, самыми щедрыми оказались граждане Гонконга (124 $), Великобритании (117 $) и Ирландии (112 $). Беларусь (36 $) заняла 33 место из 38.
В Беларуси в 2021 году в качестве подарка влюблённые чаще всего выбирают ужин в ресторане (мужчины) и открытку (женщины). Россияне предпочитают заказать еду на дом, а россиянки зачастую дарят своим мужчинам билет в кино или на концерт. В Германии мужчины дарят своим вторым половинкам духи, а в ответ получают подарок ручной работы.
Методология
В ходе исследования Picodi были опрошены 11 тысяч респондентов из 38 стран мира, в которых отмечают День святого Валентина. Местные валюты конвертировали по среднему курсу на январь 2021 года.
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