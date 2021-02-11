Европарламент потребовал приостановить запуск БелАЭС

Депутаты Европейского парламента на пленарном заседании 11 февраля приняли резолюцию по безопасности Белорусской АЭС.

За принятие документа проголосовали 692 европарламентария, 29 выступили против, 21 воздержался.

"Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", - цитирует резолюцию ЕП ТАСС.

В документе говорится, что БелАЭС «начала вырабатывать электроэнергию 3 ноября 2020 года, несмотря на многочисленные сохраняющиеся проблемы безопасности и без доказательств степени выполнения рекомендаций экспертного обзора ЕС 2018 года и Международного агентства по атомной энергии».

При этом подчеркивается, что экспертный обзор в 2018 году выявил многочисленные недостатки, но до сих пор «выполнено лишь ограниченное число его рекомендаций», а их выполнение еще должно быть проверено экспертами ЕС, пишут Naviny.by.

Европейский парламент выразил озабоченность по поводу расположения БелАЭС, тем, что проект реализуется, несмотря на протесты белорусских граждан, а члены белорусских неправительственных организаций, стремящиеся повысить осведомленность о строительстве станции подвергаются преследованиям.

В резолюции напомнили о поломках на АЭС и посчитали, что наблюдается плохое обеспечение качества и контроля на этапах проектирования и строительства и ее низкой эксплуатационной безопасностью.

Беларусь настоятельно призывают обеспечить «полное соблюдение международных стандартов ядерной и экологической безопасности, а также прозрачное, всеобъемлющее и конструктивное сотрудничество с международными органами», а также предлагается «прекратить избирательное применение стандартов и рекомендаций МАГАТЭ».

Европарламент считает необходимым создать систему раннего предупреждения для измерения радиации в странах ЕС, расположенных вблизи БелАЭС. По мнению авторов документа, все рекомендации Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) по безопасности БелАЭС должны быть выполнены до начала ее коммерческой эксплуатации.

Напомним, что в ноябре 2020 года правительство Литвы приняло решение о создании специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами по минимизации угроз от БелАЭС, блокировать поставки электроэнергии из Беларуси и синхронизировать литовские электросети с европейскими. Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.