Предложение от настоящего полковника: создать свой беларуский интернет

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Это должен быть всеобъемлющий межведомственный документ, чтобы каждый субъект патриотического воспитания знал, что, когда, где он должен делать.



На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями. Можем кого-то ограничивать с призывами, кого-то наоборот – продвигать. Создавать такую диалоговую площадку, руководить которой будет государство. Хотелось, чтобы в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы вошла Государственная программа патриотического воспитания молодёжи.