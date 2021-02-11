Упс! В Топ-10 величайших поэтов, по версии россиян, попали Толстой и Достоевский













Это следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Его результаты опубликованы на сайте исследовательского центра.





РБК . Респондентам задавали открытый вопрос о том, кого из поэтов можно назвать самыми великими в мире и просили назвать до пяти фамилий, сообщает





Популярнее всех оказались Александр Пушкин (78% опрошенных), Михаил Лермонтов (43%), Сергей Есенин (37%) и Владимир Маяковский (14%). Фамилию Толстого назвали 11% респондентов, он занял пятое место в списке величайших поэтов в мире. Фамилию Достоевского назвали 6% опрошенных, он замыкает десятку величайших поэтов.