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Лукашенко поручил заняться тунеядцами. Проститутки и наркоманы на низком старте
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко вновь поднял тему неработающих в стране граждан.
Во время выступления на VI Всебелорусском народном он отметил, что среди тунеядцев есть такие граждане, которые годами не работают.
Однако отсутствие официального заработка не мешает им жить в хороших домах и ездить на дорогих автомобилях.
При этом такие тунеядцы еще и оплачивают услуги по социальным тарифам.
Треть участников акций протеста составляли неработающие белорусы, отметил президент.
При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций, – цитирует пресс-служба его слова.
Только в Минске насчитывается около 68 тысяч неработающих людей – это те, кто стоит на учете.
На некоторых посмотрели, как они живут, - вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде.
Эти люди должны работать и платить налоги. Ведь неработающие граждане тоже обращаются в больницы, их лечат за налоги, оплачиваемые другими гражданами.
Когда человек приходит в больницу, врачи не смотрят – протестун это или беглый, лечат всех, отметил президент.
Лукашенко еще раз подчеркнул, что эту категорию граждан надо заставить работать,
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Александр Лукашенко вновь поднял тему неработающих в стране граждан.
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