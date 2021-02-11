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Стало известно, какое наказание запросило гособвинение для первой десятки «хороводного» дела в Бресте

12.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуроры посчитали полностью доказанной вину всех 10 человек.



Судебное рассмотрение уголовного дела первых десяти обвиняемых за хоровод на перекрестке завершается в Бресте. В четверг, 11 февраля, прошли прения. Гособвинение запросило для всех обвиняемых «химию» – с направлением и без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Сроки разные. Николаю Федоренко гособвинение просит дать полтора года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Ярославу Ярошуку – полтора года ограничения свободы без направления («домашняя химия»), поскольку у него есть инвалидность.

Для Вадима Вороновича гособвинение запросило два года «химии» с направлением, т. к. он не возместил ущерб.

Евгений Колпачик, Виктор Денисенко, Алексей Якубук, Виталий Литвин – полтора года с направлением.

Максиму Жарову просят дать два года «химии» с направлением и 505 рублей штрафа, так как у него не погашен штраф по старому уголовному делу за хулиганство.

Для девушек гособвинение запросило «домашнюю химию»: Марина Сирецан – 1 год и 3 месяца, Марина Глазова – полтора года. Глазовой, которая два месяца провела в СИЗО, а 24 ноября была переведена под домашний арест, зачесть это в срок отбытия наказания из расчета один день в изоляторе равен двум дням «домашней химии», два дня домашнего ареста равны одному дню «домашней химии».

Приговор суд огласит 25 февраля в 11.00.

Напомним, 13 сентября прошлого года масштабная акция протеста в Бресте закончилась хороводом на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова и последующим разгоном протестующих водометом. Спустя два дня УСК по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. По версии обвинения, каждый из 10 подсудимых в группе с иными лицами умышленно принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек, автобусному – 40 рублей 37 копеек, на несколько часов закрылись торговые павильоны и ресторан быстрого питания.

Подсудимым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342.

В понедельник, 15 февраля, суд начнет рассматривать дело второй «партии» обвиняемых по «хороводному» делу. Всего же фигурантами дела являются не меньше 50 че век, пишет "Брестская газета" .
 
Теги: Брест
 
 
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