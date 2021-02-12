Выставка «Разам — у будучыню» открылась во Дворце Республики

Источник материала: ОНТ

На выставке делегаты Всебелорусского народного собрания увидят предметы истории становления суверенной Беларуси, информирует в своём Telegram-канале Министерство культуры Республики Беларусь.

Первый раздел экспозиции – «Спадчына Айчыны» посвящён культурному наследию Беларуси. Здесь представлено факсимильное издание Библии Франциска Скорины, старопечатные белорусские книги, легендарный Туровский крест, а также копии знаменитых Слуцких поясов.

«Дасягненні сувярэннай Беларусі» продемонстрируют посетителям яркие образцы достижений белорусской промышленности, агропромышленного комплекса, охраны здоровья, спорта.

В блоке «Будучыня за намі» представлены новаторские разработки Национальной академии наук и проекты победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

Фото: soyuz.by

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