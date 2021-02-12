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Выставка «Разам — у будучыню» открылась во Дворце Республики
Источник материала: ОНТ
На выставке делегаты Всебелорусского народного собрания увидят предметы истории становления суверенной Беларуси,
Первый раздел экспозиции – «Спадчына Айчыны» посвящён культурному наследию Беларуси. Здесь представлено факсимильное издание Библии Франциска Скорины, старопечатные белорусские книги, легендарный Туровский крест, а также копии знаменитых Слуцких поясов.
«Дасягненні сувярэннай Беларусі» продемонстрируют посетителям яркие образцы достижений белорусской промышленности, агропромышленного комплекса, охраны здоровья, спорта.
В блоке «Будучыня за намі» представлены новаторские разработки Национальной академии наук и проекты победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».
Фото: soyuz.by
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На выставке делегаты Всебелорусского народного собрания увидят предметы истории становления суверенной Беларуси, информирует в своём Telegram-канале Министерство...
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