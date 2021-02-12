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Возобновлено оформление транспорта в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»
Источник материала: ОНТ
На литовско-белорусской границе в пунктах пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси) и «Мядининкай» («Каменный Лог») вновь проводится оформление автомобилей,
Ранее сообщалось, что в указанных пунктах пропуска, из-за неполадок в работе баз таможенного оформления литовских контрольных служб, возникли задержки в оформлении транспортных документов.
На данный момент в очереди перед пунктом пропуска «Каменный Лог» насчитывается около 400 грузовых автомобилей, перед «Котловкой» – около 200. Погранкомитет Республики Беларусь рекомендует грузоперевозчикам рассмотреть альтернативные маршруты движения.
Фото: sb.by
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На литовско-белорусской границе в пунктах пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси) и «Мядининкай» («Каменный Лог») вновь проводится оформление...
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