Возобновлено оформление транспорта в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай»

Источник материала: ОНТ

На литовско-белорусской границе в пунктах пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси) и «Мядининкай» («Каменный Лог») вновь проводится оформление автомобилей, информирует агентство «Минск-Новости».

Ранее сообщалось, что в указанных пунктах пропуска, из-за неполадок в работе баз таможенного оформления литовских контрольных служб, возникли задержки в оформлении транспортных документов.

На данный момент в очереди перед пунктом пропуска «Каменный Лог» насчитывается около 400 грузовых автомобилей, перед «Котловкой» – около 200. Погранкомитет Республики Беларусь рекомендует грузоперевозчикам рассмотреть альтернативные маршруты движения.

Фото: sb.by

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