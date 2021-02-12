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Александр Солодуха поделился впечатлениями от форума на концерте для делегатов ВНС-2021
Источник материала: ОНТ
В эти минуты насыщенный день делегатов Всебелорусского собрания продолжается. После плодотворной работы для них подготовили культурный отдых. Во Дворце спорта сейчас шумно – там большой гала-концерт. Он посвящён Году народного единства.
В зале работает наша съёмочная группа.
Подробности – в видеоинформации.
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В эти минуты насыщенный день делегатов Всебелорусского собрания продолжается. После плодотворной работы для них подготовили культурный отдых. Во Дворце спорта...
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